Bolsonaro volta a criticar Castello Branco e política salarial da Petrobras

Em conversa com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, nesta segunda-feira, dia 22, o presidente Jair Bolsonaro disse que não vai interferir na política de preços da Petrobras dois dias após ter trocado o comando da empresa. "Ninguém vai interferir na política de preços da Petrobras", disse Bolsonaro.

Bolsonaro também voltou a criticar o atual presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmando que ele está há 11 meses "em casa sem trabalhar". Castello Branco está atuando remotamente por causa da Covid-19. Bolsonaro também disparou críticas à política salarial dos executivos da estatal.

"É direito meu reconduzi-lo ou não. Ele não será reconduzido. Qual o problema? É sinal de que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras: atender os interesses próprios de alguns grupos no Brasil. Nada mais que isso", disse Bolsonaro, que na sexta indicou o general Joaquim Silva e Luna para substituir Castello Branco no comando da estatal.

Bolsonaro também questionou a política de salários da Petrobras. "Respeito a empresa, seus funcionários, seus servidores, mas queremos saber de números concretos do que acontece lá. Bem como a política salarial dos seus presidentes e diretores. Alguém sabe quanto ganha o presidente da Petrobras? Alguém tem ideia? Chuta, bem alto aí", disse o presidente.

As ações da Petrobras já caíram 17% nesta segunda. O movimento é atribuído à demissão de Castello Branco, feita sem que o executivo fosse avisado sobre a troca de comando.

"Eu não consigo entender em um prazo de duas semanas ter uma variação do diesel de 15%. Não foi essa a variação do dólar aqui dentro nem no preço do Barril lá fora. Então tem coisa aí que tem que ser explicada", acrescentou.

