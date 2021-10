Bolsonaro se reúne com Paulo Guedes no Ministério da Economia

Diante dos rumores de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, estaria prestes a deixar o cargo, o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita ao gabinete do ministro nesta sexta-feira, 22. Bolsonaro chegou ao ministério pouco antes das 14h30 e não falou com jornalistas na chegada.

Na quinta-feira, 21, houve uma debandada no Ministério da Economia, após Bolsonaro ter anunciado um Auxílio Brasil de 400 reais, que seria bancado por meio de mudança no teto de gastos. Os secretários de Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, pediram demissão.

Também pediram exoneração na quinta-feira a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário-adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araujo. Todos alegaram “razões pessoais”. Guedes não se pronunciou sobre as saídas.

O mercado reagiu mal às demissões e ao anúncio do auxílio fora do teto. Nesta sexta, o Ibovespa aprofunda as perdas de quinta-feira, 21. O mercado tem visto os anúncios como uma “guinada populista” do governo Bolsonaro.