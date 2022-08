Bolsonaro vai a próximos debates e sabatinas, diz Fábio Faria

*De Brasília

O presidente Jair Bolsonaro deverá comparecer aos próximos debates presidenciais, marcados para os dias 24 e 29, e sabatinas, segundo o ministro Fábio Faria, das Comunicações, que se tornou um das figuras-chave da campanha do chefe do Executivo.

O ministro tem acompanhado o presidente em entrevistas e principais eventos relativos às eleições. Na manhã desta terça, dia 30, se reuniu com Bolsonaro para discutir temas da campanha. "Bolsonaro vai aos debates e entrevistas", diz Faria em entrevista à EXAME.

Nos próximos debates, a ideia é reforçar o que o governo considera como avanços da pauta econômica. "Fizemos a reforma da previdência, o marco regulatório do saneamento, a independência do Banco Central e o auxílio emergencial", enumera Faria. O tema da corrupção nos governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Partido dos Trabalhadores também deverá estar presente.

Após o debate de domingo, circularam notícias de que a campanha de Bolsonaro avaliava cancelar a presença do presidente nos próximos debates. Episódios como o embate entre o chefe do Executivo e a jornalista Vera Magalhães, do jornal O Globo -- Bolsonaro disse que ela estava "tomando partido" no debate e "fazendo acusações mentirosas" -- não teriam repercutido de forma positiva no entorno do presidente.

"É preciso levar em consideração que parte da imprensa faz militância e vem atacando o Palácio do Planalto há quatro anos", afirmou Faria. "Todo mundo tem defeitos e qualidades, o que inclui o presidente."

Os próximos debates serão realizados pelo pool formado pela CNN, SBT, Veja, O Estado de S. Paulo, NovaBrasil FM e Terra (no dia 24) e a TV Globo (no dia 29). Bolsonaro ainda não confirmou a presença no debate da Globo. No último dia 22, o presidente concedeu uma entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo (veja aqui os destaques). A sabatina fez parte de uma série de entrevistas da emissora com os quatro presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas eleitorais de intenção de voto.

