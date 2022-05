Bolsonaro sanciona lei que cria a bula digital

O projeto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional no mês passado.

O texto é de autoria do deputado André Fufuca (PP-MA). Na apresentação do projeto, no ano passado, ele justificou as vantagens de adotar uma bula digital.

"Os textos virtuais, por não terem a restrição de espaço, poderão ser elaborados com melhor apresentação, ilustrações quando se fizerem necessárias, a possibilidade de transformar texto em áudio para deficientes visuais e analfabetos e até de inserir links para outros documentos explicativos de termos e conceitos que mereçam maior esclarecimento.

Além disso, poderão ser atualizados, de acordo com as novas evidências científicas e práticas sobre os medicamentos, instantaneamente e a custo zero, o que se aplica também a eventuais imprecisões que se venham a detectar nos textos.", diz trecho da justificação entregue pelo deputado juntamente com o projeto.