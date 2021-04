Bolsonaro sai enfraquecido após semana turbulenta; ouça no Exame Política

Enquanto o Brasil registrava recordes de casos e mortes por coronavírus, em Brasília a semana foi marcada pela reforma ministerial promovida pelo presidente Jair Bolsonaro em parceria com o centrão, que após fortes pressões, conseguiu expurgar a ala ideológica do Palácio do Planalto e, no lugar, incluir nomes da sua esfera de influência, como a deputada Flávia Arruda (PL-DF), aliada de Arthur Lira e agora responsável pela articulação política do governo.podcast

Na avaliação do cientista político André César, da Hold Assessoria Legislativa, após a dança das cadeiras que respingou até no Ministério da Defesa - o que provocou um frazir de cenhos dentro e fora do Brasil -, Bolsonaro termina a semana enfraquecido e ainda mais refém do centrão, que deve continuar cobrando altos preços pelo apoio - ou, pelo menos, pela não-retirada do apoio - ao presidente.

"Bolsonaro sai dessa crise pior do que entrou, ainda mais enfraquecido e abrindo flancos contra ele, que podem ser cobrados daqui até a eleição", explicou César no último episódio do podcast Exame Política. "O centrão hoje é um ator fundamental na estrutura do governo, e vai continuar demandando mais do Planalto. Ao contrário do Bolsonaro, eles sabem jogar o jogo."

Fundador do IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública, Maurício Moura explica que nem mesmo as ingerências do centrão no Planalto são suficientes para comprometer a aprovação do presidente entre os seus apoiadores mais fieis. Entretanto, para grande maioria da sociedade, incluindo os segmentos de renda mais alta (que ajudaram Bolsonaro em 2018), o presidente vem perdendo popularidade.

"O grosso da sociedade está preocupada com a velocidade da vacinação e com o auxílio emergencial. Essa instabilidade característica do governo Bolsonaro virou rotina, mas a má gestão da pandemia incomodou muito a classe média, que começa a perder a paciência", explicou Moura, também no podcast. "As avaliações ótimo/bom do presidente não caem, mas o ruim/péssimo vem crescendo."

Mesmo com a troca do comando da Defesa, e a consequente mudança nos comandos das Forças Armadas, César aposta que os militares já percebem uma perda do capital político que a instituição vinha construindo desde os governos petistas.

As instituições militares, desde os governos petistas, sempre foram vistos como competentes e honestas, mas já começam a perceber essa perda de capital político. Eu não creio que a relação dos militares com o Planalto deve mudar daqui para frente. Além de não responder positivamente a eventuais demandas de Bolsonaro, os militares devem promover um ligeiro afastamento, mantendo a discrição típica da caserna. André César, cientista político da Hold Assessoria Legislativa

