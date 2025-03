Bolsonaro reúne governadores e deputados em ato pela anistia aos presos do 8/1 em Copacabana

"Qual razão de afastar Jair Messias das urnas? Medo de perder eleição?", questionou Tarcísio, que tratou de pautas nacionais, como anistia ao 8/1 e inflação. — Ninguém aguenta arroz caro, feijão caro, ovo caro. Volta Bolsonaro.

A movimentação no bairro, em função da manifestação, começou logo cedo. Comerciantes posicionados nas ruas próximas ao evento oferecem, principalmente, bandeiras do Brasil e roupas verdes e amarelas. As cores também aparecem nos leques vendidos por ambulantes, que aproveitam a atual mania nacional e chamam atenção através do som produzido com eles. Apoiadores de Bolsonaro, que chegam a pé, saem do metrô ou em excursões de ônibus, também trazem seus próprios apetrechos.