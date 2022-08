Bolsonaro recua e dará entrevista ao "Jornal Nacional" no dia 22 de agosto

O presidente Jair Bolsonaro confirmou presença na rodada de entrevistas do Jornal Nacional com presidenciáveis e será sabatinado nos estúdios da TV Globo no próximo dia 22.

A informação, confirmada pela equipe do presidente e da emissora, é uma reviravolta. Na quinta-feira, 4, a Globo havia dito que Bolsonaro não seria entrevistado no principal telejornal da casa após não aceitar ir presencialmente à sede do JN, no Rio de Janeiro, condição estabelecida a todos os presidenciáveis.

Na manhã desta sexta-feira, 5, o chefe do Executivo cedeu e confirmou presença.

Rodada de entrevistas e discussões antes das eleições

Com o retorno de Bolsonaro à roda de entrevistas, a Globo já conta com a presença de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Ao todo, esses são os mais bem colocados candidatos à Presidência da República, de acordo com o Instituto Datafolha.

Antes de confirmar presença na rodada de entrevistas, Bolsonaro havia exigido que sua participação fosse realizada no Palácio da Alvorada, em Brasília — exigência à qual a Globo se recusou a produzir.

Como justificativa, a emissora soltou uma nota: “Depois das eleições de 2014, porém, decidiu que sempre realizaria as entrevistas de todos os candidatos à Presidência da República em seus estúdios, de forma a demonstrar que todos os candidatos são tratados em igualdade de condições.”

Confira a ordem dos entrevistados:

22/8 (seg) - Jair Bolsonaro (PL)

24/8 (qua) - Ciro Gomes (PDT)

25/8 (qui) - Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

26/8 (sex) - Simone Tebet (MDB)

