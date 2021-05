Bolsonaro posta vídeo de aglomeração e agradece manifestações de sábado

O presidente Jair Bolsonaro foi à internet neste domingo, 2, celebrar as manifestações feitas em pelo menos 11 estados e no Distrito Federal a favor do governo, no sábado, 1º. "Estamos juntos", escreveu, no Twitter. Na rede social, ele postou um vídeo de manifestantes aglomerados, em meio à fase mais crítica da pandemia de covid-19 no país.

O vídeo mostra vários apoiadores do governo, vestidos de verde e amarelo e cantando o hino nacional. Além de aglomerados, alguns não usam máscara de proteção. No sábado, Bolsonaro já havia postado vídeo similar no Telegram, com imagens do ato na Avenida Paulista, em São Paulo, agradecendo. "Obrigado pela confiança", escreveu.

- Estamos juntos.

- Brasil acima de tudo!

- Deus acima de todos! . Mais informações diárias atualizadas em nosso Telegram: https://t.co/O8KTejUGuL pic.twitter.com/jRRl2N4t4Q — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 2, 2021

O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, também celebrou os atos, no Twitter, neste domingo. Segundo ele, as imagens "dão força" ao presidente. "O povo trabalhador continua ao lado daquele que nunca o abandonou e sempre defendeu o direito ao trabalho", disse.

O povo trabalhador continua ao lado daquele que nunca o abandonou e sempre defendeu o direito ao trabalho. Essa é a mensagem das ruas nesse 1°de maio. As imagens de ontem dão forças para nosso PR @jairbolsonaro continuar a incansável luta pelo 🇧🇷 e pela LIBERDADE dos brasileiros. — Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) May 2, 2021

As manifestações aconteceram em várias capitais brasileiras, como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, mesmo diante das mais de 400 mil mortes em decorrência da covid-19 registradas no país. Em alguns locais, pessoas que participaram dos atos pediam intervenção militar e criticavam medidas de isolamento social.

Manifestantes também criticaram governadores e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em alguns locais, foram registrados pedidos de fechamento do Congresso e do STF, em meio aos cartazes.

Bolsonaro chegou a sobrevoar a Esplanada dos Ministérios durante a manhã de sábado, enquanto os atos aconteciam no local. Ele saiu às 11h do Palácio da Alvorada e foi para a região central de Brasília. O presidente foi acompanhado por dois helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB) e por carros de apoio.