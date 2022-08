Bolsonaro no Jornal Nacional hoje e mais: veja a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira, 22

Após o início da campanha eleitoral no último dia 16 de agosto, os candidatos à Presidência da República têm pela primeira vez nesta segunda-feira, 22, a oportunidade de já começar a semana em campanha.

Dentre os destaques da agenda dos presidenciáveis para hoje estão a entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional, da TV Globo, e participação do ex-presidente Lula em entrevista com veículos da imprensa internacional.

Veja abaixo a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira, 22 (em ordem alfabética)

Ciro Gomes (PDT): Às 10h, participa de encontro com empresários do Instituto para Desenvolvimento do Varejo no Hotel Renaissance em São Paulo (SP).

Constituinte Eymael (DC): agenda ainda não divulgada.

Felipe D’Avila (Novo): às 1h30, visita a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, em São Paulo.

Jair Bolsonaro (PL): o presidente concederá entrevista para o Jornal Nacional, da TV Globo, diretamente da bancada no Rio de Janeiro. O programa começa a partir das 20h30 (veja aqui como assistir ao vivo e online).

Léo Péricles (UP): às 17h concede entrevista.

Lula (PT): estará em São Paulo (SP) para entrevista exclusiva para veículos da mídia estrangeira, às 10h, no Hotel InterContinental. Às 19h, participa de lançamento do livro de fotos O Brasil no Mundo: 8 anos de Governo Lula no Memorial da América Latina.

Pablo Marçal (Pros): participa às 9h30 de entrevista presencial na Rádio Trianon, em São Paulo (SP). Às 16h, faz reunião com a vice Pérola Neggra e lideranças no seu comitê. Às 20h, concede entrevista online para a Gazeta do Povo.

Roberto Jefferson (PTB): candidato está em prisão domiciliar e não tem agenda pública prevista até o momento.

Simone Tebet (MDB): faz caminhada na Boca Maldita, às 10h, em Curitiba; almoça às 12h30 em Almirante Tamandaré. Depois, segue para Ammes Norte, às 14h, onde visita o Ambulatório Multiprofissional Especializado. Retorna para Curitiba às 16h para visita ao comitê Simone e Ratinho. Às 19h40, concede entrevista online e ao vivo para a TV Gazeta de São Paulo. Às 20h15, estará no lançamento da candidatura à reeleição do deputado Anibelli Neto no restaurante Cascatinha.

Sofia Manzano (PCB): participa do programa Pânico, às 12h30. Depois, viaja à noite para Porto Alegre, onde cumpre atividades de campanha no dia seguinte.

Soraya Thronicke (União): em João Pessoa (PB), concede entrevistas por telefone, às 10h. Segue para São Paulo (SP), onde faz treinamento para lidar com a imprensa e mídia às 14h. Às 18h, tem gravação de programa eleitoral.

Vera (PSTU): apresenta, pela internet, propostas de governo à União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública.

Compilado pela Agência Brasil e atualizada às 9 horas. Mudanças no itinerário e programação dos candidatos pode ter sido alterada desde então e sem aviso prévio.

