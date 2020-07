Bolsonaro garante permanência de Pazzuello e Salles

O presidente Jair Bolsonaro garantiu nesta quinta-feira a permanência do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello.

“Salles fica. Pazuello fica. Sem problema nenhum” — declarou Bolsonaro, em transmissão ao vivo pelo Facebook.

A saída de Salles vem sendo cogitada desde que o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril mostrou o ministro defendendo “passar a boiada” na questão ambiental pelo fato de as atenções estarem voltadas à pandemia do novo coronavírus.

No caso de Pazzuello, ele ocupa o cargo de forma interina há dois meses. Com a ida de Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) para a reserva, Pazzuello passou a ser o único militar da ativa na Esplanada. Uma declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes associando a gestão a um “genocídio” no combate à pandemia expôs o temor dos militares de que as Forças Armadas possam ser responsabilizadas pela atuação do general na Saúde.