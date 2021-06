Bolsonaro fará pronunciamento em rede nacional nesta quarta-feira

O presidente Jair Bolsonaro fará na noite desta quarta-feira, 2, um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social, o comunicado será exibido às 20h30 e terá duração máxima de cinco minutos.

O assunto ainda não foi revelado pelo Palácio do Planalto. A expectativa é que Bolsonaro fale sobre a campanha de vacinação e medidas adotadas pelo governo federal no combate à pandemia.

O último pronunciamento do presidente ocorreu em 23 de março, no meio do pico da segunda onda da pandemia de covid-19 no País, e o presidente falou sobre a vacinação da população brasileira. Naquele dia, o país registrou pela primeira vez mais de 3.000 mortes por covid-19 em 24 horas, somando quase 300 mil óbitos. Hoje, o país tem mais de 465 mil mortes confirmadas pela doença.

De acordo com o governo federal, o Brasil ultrapassou nesta quarta-feira a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 distribuídas.

A expectativa para o mês de junho, segundo o Ministério da Saúde, é distribuir 40 milhões de doses de imunizantes, um recorde até o momento. Em maio, foram entregues a estados e municípios 33 milhões de doses das vacinas disponíveis no país.