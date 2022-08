Bolsonaro fala sobre Putin, STF e Petrobras no Flow Podcast; saiba como assistir ao vivo

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa ao vivo do Flow Podcast, programa apresentado por Igor Coelho, na noite desta segunda-feira, 8. A entrevista começou às 19h.

Por volta das 19h50, 444 mil pessoas acompanhavam a transmissão ao vivo. Bolsonaro falou sobre sua visita à Rússia antes da guerra na Ucrânia, preços dos combustíveis da Petrobras e Supremo Tribunal Federal.

A transmissão do episódio 89 do Flow será ao vivo pelo canal dos Estúdios Flow no YouTube e também pelo novo site da empresa de podcasts, o NV99.

Bolsonaro é o primeiro candidato à Presidência nas eleições 2022 a participar do podcast neste período pré-eleitoral. Ciro Gomes, Lula e Simone Tebet, também foram convidados pela produção do podcast.

Como assistir Bolsonaro ao vivo no Flow Podcast

O que é o Flow Podcast?

Apresentado por Igor Coelho e dirigido por Gianluca Eugênio, o Flow é um dos podcasts mais ouvidos no Brasil. O programa já recebeu mais de 600 convidados e bateu a marca de meio bilhão de visualizações no YouTube.

