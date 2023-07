Bolsonaro fala sobre apoiar Nunes em SP: 'Falta tomarmos algumas tubaínas para marcar o casamento'

Um dia após ser levado para um almoço com empresários na expectativa de anunciar apoio formal à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que está na "iminência de fechar" a aliança. Mas que "falta tomarmos algumas tubaínas para marcar o casamento".

A declaração foi dada em entrevista à revista "Crusoé", publicada nesta sexta-feira, 28. Bolsonaro também citou que seu grupo político tem "alguns nomes" para a vice de Nunes, mas que a indicação precisa ser de alguém "que colabore com o nosso município".

"Então falta eu e o Nunes tomarmos algumas tubaínas juntos para marcar a data do casamento. O Valdemar já declarou amor, eu estou na iminência de fechar. Um namoro um pouco mais demorado é bem-vindo", afirmou o ex-presidente.

Questionado sobre os planos para 2026, Bolsonaro disse ser preciso primeiro pensar nas eleições municipais de 2024, e mencionou a meta do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de fazer mil prefeituras no ano que vem — meta considerada ambiciosa.

"Tem muito prefeito vindo para o nosso lado. No momento, estamos com um problema que todos os partidos gostariam de ter: candidatos em excesso. O que nós queremos é que a esquerda não ganhe mais municípios por aí", declarou.

Alianças

Na quarta-feira, 26, Bolsonaro foi recepcionado em um almoço com mais de 200 empresários em São Paulo. Entrou ao som do jingle de sua última campanha, "Capitão do povo", ao lado do prefeito.

Articulado por Wajngarten, o evento foi realizado na casa da socialite Marly Mansur, no bairro do Morumbi, na zona oeste de São Paulo, e tratado como mais um passo na aproximação entre Bolsonaro e Nunes. Wajngarten tem se reunido semanalmente com o marqueteiro contratado pelo prefeito, Duda Lima, que também trabalhou na campanha de Bolsonaro.

Bolsonaro não demonstrou apoio explícito a Nunes, mas colocou foco na disputa do ano que vem e sugeriu enaltecer as ações do prefeito em vez de criticá-lo:

"Antes de 2026, tem 2024. [Tem de] mostrar o que o prefeito fez. Não é do nosso meio apontar os defeitos dos outros. Os defeitos estão aí", afirmou Bolsonaro.

Apesar de Bolsonaro não ter mencionado Nunes em seu discurso, Valdemar falou ao microfone:

"Nós precisamos nos unir, fazer de tudo para trazer esses votos do Bolsonaro. Porque se nós brincarmos aqui, nós vamos ter o Boulos de prefeito na próxima eleição e candidato a presidente do Brasil, com o dinheiro de São Paulo. Eu estou vendo que o Ricardo vai ser o prefeito dele [Bolsonaro] aqui em São Paulo. É isso que nós precisamos trabalhar", declarou o cacique do PL.