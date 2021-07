Bolsonaro encaminha ao Senado recondução de Augusto Aras na PGR

O presidente Jair Bolsonaro anunciou que encaminhou ao Senado a recondução de Augusto Aras ao cargo de procurador-geral da República. O mandato de Aras, de dois anos, só vence em setembro.

"Encaminhei ao Senado Federal mensagem na qual proponho a recondução ao cargo de Procurador-Geral da República o Sr. Antônio Augusto Aras", escreveu Bolsonaro em sua conta no Twitter.

Em quase dois anos no comando da instituição, Aras enfrentou diversas crises internas e cobranças sob acusação de ser omisso na fiscalização do presidente Jair Bolsonaro, principalmente referente à pandemia da covid-19. Tramita no Conselho Superior do Ministério Público Federal até mesmo um pedido de investigação contra Aras por suspeitas de omissões no exercício da função.

O anúncio foi feito por Bolsonaro em meio a articulações feitas por Aras junto a senadores pela vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro indicou o advogado-geral da União André Mendonça para o posto, mas seu nome ainda será analisado pelo Senado. Nos bastidores, senadores do MDB defendiam que fosse viabilizado o nome de Aras no lugar de André Mendonça.

Pela segunda vez, Bolsonaro não aceitou a lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) com sugestões para o cargo. Não existe obrigação legal de seguir a lista, mas os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB) aceitaram, em seus mandatos, os nomes escolhidos pela categoria.