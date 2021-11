Bolsonaro embarca nesta sexta para viagem a Dubai e outros países

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

O presidente Jair Bolsonaro embarca nesta sexta, dia 12, para uma visita oficial de uma semana ao Oriente Médio. O roteiro começa por Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde acontece a feira Expo Dubai, de negócios e inovação, e segue pelo Qatar e Bahrein. “A visita coroa uma estratégia bem-sucedida de política externa e de negócios”, disse Augusto Pestana, presidente da Apex-Brasil, responsável pela organização da agenda de negócios das autoridades brasileiras.

Na próxima segunda-feira, que será o 'Dia do Brasil" na Expo Dubai, Bolsonaro deverá fazer o discurso de abertura de um seminário sobre oportunidades de investimento no país, em áreas como infraestrutura, petróleo, energias renováveis e mercado imobiliário.

No dia seguinte, a programação segue com rodadas de negociação bilaterais entre representantes de ministérios, entre eles o da infraestrutura e economia, e fundos de investimentos. O BNDES e a CNI também deverão estar presentes. “A visita oficial servirá também para reforçar a presença do Brasil na região”, afirmou o embaixador Achilles Zaluar, chefe do Gabinete do Ministro das Relações Exteriores.

O ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, deverá participar da primeira parte da viagem, em Dubai, onde estão previstas diversas reuniões com fundos de investimento. Tarcísio chega no Oriente Médio no domingo, dia 14 – ele emenda a visita com um roadshow que está realizando na Europa com o objetivo de promover os grandes leilões de infraestrutura, de ativos como os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont e do porto de Santos, programados para o ano que vem.

O presidente Jair Bolsonaro realizou uma viagem pela Ásia e o Oriente Médio em 2019. Na ocasião, o roteiro incluiu países como a Arábia Saudita, Qatar, Japão, China.

Os países árabes representam o terceiro maior destino das exportações brasileiras, atrás da China e Estados Unidos. Em 2020, a balança comercial com a Arábia Saudita, Emirados Árabes e outros países do Oriente Médio de norte da África gerou um superávit de 6 bilhões de dólares. Produtos do agronegócio, como o açúcar, frango, milho e carne bovina correspondem a maior parte das exportações, com uma receita de mais de 6,7 bilhões de dólares em 2020.