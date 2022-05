Bolsonaro conversa com Musk sobre conectividade, investimentos e Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter nesta sexta-feira, 20, a foto de seu aperto de mãos com o bilionário americano Elon Musk. O encontro aconteceu pela manhã em Porto Feliz, no interior de São Paulo. "Entre outros assuntos, tratamos de conectividade, investimentos, inovação e o uso da tecnologia como reforço na proteção de nossa Amazônia e na realização do potencial econômico do Brasil", publicou o presidente.

Musk é o fundador da SpaceX e negocia uma operação para comprar o Twitter. Em janeiro, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deu aval ao pedido da Starlink, outra empresa de Musk, para operar satélites de órbita baixa no Brasil. Os equipamentos devem ser utilizados para levar internet para áreas rurais e lugares remotos, além de monitorar incêndios e desmatamentos ilegais na floresta amazônica.

Mais cedo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou pelo Twitter que o empresário Elon Musk vai tratar com o governo brasileiro sobre "conectividade e proteção da Amazônia".

O encontro desta sexta-feira é um convite do próprio ministro. Faria também publicou que realizará um evento no mesmo dia sobre a Amazônia ao lado do presidente e dos ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Paulo Sérgio (Defesa) e Carlos França (Relações Exteriores).

"Vamos falar sobre os marcos regulatórios, regulação da Amazônia e conectividade nas escolas", escreveu Faria no Twitter. "A meta do MCom (Ministério das Comunicações) é conectar 100% das escolas até o final do ano e fazer com que a tecnologia ajude na preservação da Amazônia".

No ano passado, Fábio Faria se encontrou nos Estados Unidos com Musk. Na ocasião, o ministro anunciou que buscava parceria com o bilionário para conectar escolas rurais e '"proteger" a Amazônia.

Além do encontro com políticos, o bilionário vai se reunir com uma série de empresários brasileiros. Entre eles, o presidente do Conselho do BTG Pactual (BPAC11), André Esteves. Confira a agenda completa de Elon Musk no Brasil.

