Bolsonaro eleito em 2022? Live debate pesquisa EXAME/IDEIA que apontou resultado

Se as eleições presidenciais de 2022 ocorressem hoje, Jair Bolsonaro seria reeleito para mais quatro anos de mandato. É o que aponta mais uma edição da pesquisa EXAME/IDEIA, projeto que une a Exame Invest Pro, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública.

No primeiro turno, o atual presidente tem vantagem de 12 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já em um eventual segundo turno, Bolsonaro aparece com pelo menos sete pontos de vantagem contra Lula e o apresentador Luciano Huck.

Para conversar sobre o resultado da pesquisa e o cenário eleitoral brasileiro, a EXAME fará uma live gratuita no YouTube e no Instagram às 19h nesta sexta-feira (12). Estarão presentes na discussão o CEO do Instituto IDEIA, Maurício Moura, a jornalista política Amanda Klein e a editora de macroeconomia da Exame, Fabiane Stefano. Participe ao vivo da live gratuita:

O levantamento ouviu 1.000 pessoas entre os dias 10 e 11 de março. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Clique aqui para ler o relatório completo.

A sondagem é a primeira feita após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que anulou todas as condenações de Lula na Lava Jato de Curitiba. Entre os entrevistados, 73% disseram que tiveram conhecimento do julgamento do ministro do STF.