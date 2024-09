Bolsonaro e Tarcísio se reúnem para discutir “mergulho” do ex-presidente na campanha de Nunes

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro na sede do PL em Brasília na tarde desta quarta-feira, 4. O encontro acontece às vésperas dos atos programados pela oposição para o 7 de Setembro, onde o principal mote será o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes.

A reunião também acontece em um momento em que o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) passa a se aproximar mais de Bolsonaro e ser uma ameaça maior à campanha de reeleição de Ricardo Nunes (MDB) na Prefeitura de São Paulo, a qual é apoiada por Tarcísio.

A propaganda eleitoral de Nunes desta quarta-feira trouxe o governador paulista afirmando que o atual prefeito da capital é o único que pode vencer Boulos num eventual segundo turno. “O Pablo é a porta de entrada para o Boulos [candidato do PSOL]”, diz Tarcísio no vídeo.

Aliados de Bolsonaro, no entanto, afastam a possibilidade do ex-presidente “mergulhar” na campanha do ex-coach, em detrimento de Ricardo Nunes. Integrantes do PL afirmam que o atual prefeito de São Paulo tem o apoio irrestrito do PL.

Líder nas pesquisas entre os eleitores bolsonaristas da cidade de São Paulo, Marçal deve comparecer ao ato convocado por Bolsonaro no Sete de Setembro, e dividir o palanque com Nunes.

O candidato do PRTB, no entanto, faz mistério sobre sua presença e evita se comprometer com a principal pauta da manifestação: a de pressionar pela abertura de um processo de impeachment no Senado contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Publicamente, o candidato justifica a sua postura afirmando que não ganha nada mirando em Moraes e adotando a retórica bolsonarista contra a Justiça no momento em que tenta assumir o comando da cidade. A campanha já admite nos bastidores que ele deve enfrentar uma batalha eleitoral e outra jurídica para manter sua candidatura. Nesse sentido, evitar animosidade pode contar pontos.

Marçal é alvo de 32 representações no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) desde o dia 6 de agosto, incluindo ações referentes a abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação que podem levar à cassação do seu registro.