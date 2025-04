Bolsonaro é operado em Brasília para desobstruir 'aderências' no intestino, diz boletim médico

Jair Bolsonaro foi encaminhado ao centro cirúrgico na manhã deste domingo e está sendo submetido a uma operação para desobstruir parte do intestino, informou a esquipe que trata o ex-presidente no DF Star, em Brasília. Bolsonaro passou mal na sexta-feira no Rio Grande do Norte, após sentir os efeitos da retenção intestinal, e foi transferido no sábado para a capital do Distrito Federal. O problema de saúde é decorrente da facada em 2018, que o levou a outras operações.