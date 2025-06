Bolsonaro e Moraes ficam frente a frente pela primeira vez no julgamento sobre trama golpista

Os interrogatórios dos réus da trama golpista colocam nesta semana o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na Primeira Turma do STF, frente a frente pela primeira vez. O ex-mandatário será ouvido durante a etapa de depoimentos dos acusados de integrarem o núcleo crucial, responsável pelo planejamento do plano de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

As audiências terão início nesta segunda-feira, 9, e aconteceram presencialmente na sede da Corte ao longo da semana.

Bolsonaro e Moraes já estiveram na mesma sala durante o julgamento da denúncia, em março deste ano, mas não interagiram. O encontro entre os dois também se repetiu durante os depoimentos online de parte das testemunhas, ouvidas nas últimas semanas.

No interrogatório previsto para esta semana, no entanto, o contato direto entre eles será obrigatório, uma vez que Moraes é quem conduzirá as perguntas aos réus.

O ex-presidente disse que não irá "lacrar" na ocasião e afirmou que estará "com a verdade ao seu lado", ao comentar sobre o tema durante um evento do PL Mulher em Brasília na última sexta-feira.

Além dele, os demais réus e seus advogados estarão ao mesmo tempo na sala de audiências da Primeira Turma da Corte, local onde os julgamentos da trama golpista vêm ocorrendo.

Os interrogatórios terão início com o depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que será ouvido primeiro por ter colaborado através do acordo de delação premiada. Na sequência, serão ouvidos os outros réus em ordem alfabética:

As falas serão transmitidas ao vivo pela TV Justiça e pelo canal do YouTube do Supremo e terão início a partir das 14h desta segunda-feira. Caso os interrogatórios não sejam concluídos no primeiro dia, outras quatro sessões também foram marcadas para acontecerem nas seguintes datas: 10/06 às 9h; 11/06 às 8h; 12/06 às 9h e 13/6 às 9h.