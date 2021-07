Bolsonaro diz a ministros que indicará André Mendonça para vaga no STF

O presidente Jair Bolsonaro disse a ministros que indicará o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), André Mendonça, para a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria neste mês do ministro Marco Aurélio Mello, disse à Reuters uma fonte com conhecimento do assunto.

Em almoço com senadores do bloco parlamentar do Senado Vanguarda, Mendonça admitiu a indicação de Bolsonaro, ressaltando que está no momento de "peregrinação", de acordo com uma outra fonte.

Decano do STF, Marco Aurélio se aposentará compulsoriamente no dia 12 de julho, ao completar 75 anos de idade. Mendonça é pastor evangélico e Bolsonaro prometeu várias vezes que indicaria um nome "terrivelmente evangélico" para a Suprema Corte.

A indicação do sucessor de Marco Aurélio no Supremo terá de ser aprovada pelo Senado, depois de uma sabatina na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da Casa. No ano passado, Bolsonaro já havia indicado o ministro Nunes Marques para a vaga que era de Celso de Mello, que também se aposentou compulsoriamente ao completar 75 anos.

