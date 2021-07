Bolsonaro confirma intenção de indicar André Mendonça para o STF

Da redação, com agências

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou que pretende indicar o advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) do ministro Marco Aurélio de Melo, que se aposenta no próximo dia 12 quando completa 75 anos. Antes de se confirmar, a nomeação de Mendonça precisa ser avaliada pelo Senado.

Bolsonaro disse que "uma pitada de religiosidade" seria "bem-vinda" na Corte. A declaração foi feita em entrevista à rádio Guaíba. O presidente já havia feito o anúncio na terça-feira, durante reunião de ministros.

"Hoje em dia é nossa intenção, sim, indicar o senhor André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal", disse Bolsonaro na entrevista.

O presidente afirmou que gostaria que uma vez por semana as sessões do STF começassem com uma oração feita por Mendonça:

"Como é bom se uma vez por semana, nessas sessões que são abertas no Supremo Tribunal Federal, começasse com uma oração do André", disse, acrescentando: "Então, uma pitada de religiosidade, de cristianismo, dentro do Supremo, é bem-vinda".

De acordo com Bolsonaro, Mendonça fez um discurso na reunião ministerial de terça-feira no qual disse que "não abre mão de suas convicções":

"Ele falou por 10 minutos sobre ele possivelmente no Supremo, o que ele achava do governo e também com a sua convicção religiosa. E levou mais da metade das pessoas presentes, tinha, acredito que umas 50 pessoas, às lágrimas. É um homem humano, sério, humilde. Falou que não abre mão de suas convicções. Respeita todo mundo. É uma pessoa ideal para o Supremo."

