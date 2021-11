Bolsonaro chega a Dubai, primeira parada no roteiro pelo Oriente Médio

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na manhã deste sábado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. É a primeira parada da comitiva presidencial em uma viagem de uma semana pelo Oriente Médio para visitar três países, além dos Emirados (Dubai e Abu Dhabi), Bahrein e Catar.

Bolsonaro chegou ao hotel por volta das 13h30 (06h30, no horário de Brasília), acompanhado da primeira-dama Michelle e dos filhos Flávio e Eduardo Bolsonaro. Nenhum deles quis falar com a imprensa.

O presidente usava máscara na chegada ao hotel, diferentemente da conduta adotada em solo brasileiro e de outras viagens, como a feita para Nova York para a abertura da Assembleia Geral da ONU.

Também compõem a comitiva os ministros Paulo Guedes (Economia), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Braga Netto (Defesa) e Carlos França (Relações Exteriores) e os secretários Flávio Rocha (Assuntos Estratégicos) e Mário Frias (Cultura). Os ministros Gilson Machado (Turismo) e Bento Albuquerque (Minas e Energia) chegaram antes e já aguardavam o presidente no hotel.

A Secretaria de Comunicação Social informou que Bolsonaro foi recebido no aeroporto de Dubai "com honras militares simplificadas e recebeu os cumprimentos do Embaixador do Brasil em Abu Dhabi, Embaixador Fernando Luís Lemos Igreja e do Ministro de Estado para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicativos de Trabalho Remoto, Omar bin Sultan Al Olama".

O presidente publicou em rede social um vídeo no qual aparece descendo do avião ao lado de Michelle Bolsonaro – ambos de máscara.

Agenda

Na tarde deste sábado, Bolsonaro tem previsão de ir à Expo 2020, a exposição universal, que na edição deste ano ocorre em Dubai.

O presidente também deve ter uma reunião bilateral com o primeiro-ministro dos Emirados Árabes e emir de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

No domingo, Bolsonaro deve se reunir com o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, durante a Dubai Air Show. O presidente participará da abertura do evento e passará pelos pavilhões do Brasil e da Embraer. Ainda no domingo, Bolsonaro tem a previsão de uma rápida passagem por Abu Dhabi, capital do país, para visitar uma unidade da empresa de alimentos BRF.

Na segunda-feira pela manhã, Bolsonaro discursará na abertura de um fórum de investimentos.