Bolsonaro amplia vantagem em Tóquio; Lula "vence" em Pequim, Sydney, Singapura e Nova Zelândia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu cerca de 76% dos votos válidos de brasileiros residentes em Tóquio, segundo boletins de urnas divulgados nas redes sociais. O percentual de votos recebidos foi superior ao registrado no primeiro turno, quando foi próximo de 64%. O colégio eleitoral é um dos principais da Ásia, com mais de 5 mil eleitores.

Bolsonaro também saiu fortalecido da Nova Zelândia, com salto do percentual de votos recebidos de 15% para 30%. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu para 70% dos votos recebidos na Nova Zelândia ante cerca de 73% no primeiro turno. Cerca de 550 votos foram contabilizados em Wellington, capital do país, ainda de acordo com boletins das urnas.

Os boletins são anexados em frente às embaixadas do Brasil no exterior após o encerramento do período de votação, que segue o horário local.

Lula também teve o maior número de votos em Pequim, Sydney e Singapura, onde recebeu, respectivamente, cerca de 62%, 62% e 67%. Ao final do dia, o TSE consolidará os resultados no exterior.

