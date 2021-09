Bolsonaro afirma que vetará quarentena eleitoral a juízes e militares

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que irá vetar a quarentena eleitoral destinada a juízes, membros do Ministério Público, policiais e integrantes das Forças Armadas que quiserem se candidatar nas eleições.

Bolsonaro afirmou que a proibição é um "absurdo" e configura um "retrocesso" e "perseguição" a classes militares.

"Espero que o Senado não aprove isso", disse, na transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais. "Isso não tem cabimento... Obviamente, se passar no Senado --eu acho que não passa-- a gente veta", afirmou, lembrando, no entanto, que a última palavras sobre vetos presidenciais é do Congresso Nacional.

A quarentena foi aprovada na véspera pela Câmara dos Deputados, como parte de um projeto maior com quase 900 artigos que modifica e unifica a legislação eleitoral, o chamado Código Eleitoral.

Já analisado pela Câmara, o texto ainda precisa passar por votação no Senado e, após concluída sua tramitação no Congresso, segue às mãos de Bolsonaro para sanção ou veto.

