BNDES vai estruturar PPP de até R$ 1 bi para a rede estadual de ensino de MG

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta quinta-feira, 14, ter assinado um contrato com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) para a estruturação e implementação de uma Parceria Público-Privada (PPP) destinada a melhorar a infraestrutura da rede de ensino estadual mineira.

A operação tem investimentos previstos da ordem de R$ 1 bilhão, diz o banco de fomento.

A expectativa é que cerca de 93 mil alunos em 38 municípios na região de Belo Horizonte e de Montes Claros sejam beneficiados.

O projeto prevê reforma, reconstrução, construção, manutenção, conservação, gestão e operação de serviços não pedagógicos de até 123 escolas públicas, conforme o contrato assinado na última sexta-feira, 8.

O BNDES informou ainda que o contrato de estruturação de PPP inclui a contratação de consultores especializados para apoiar o banco de fomento na modelagem do projeto, além do apoio ao governo estadual para a realização de audiências, consultas públicas e roadshows com investidores, além do preparo e realização do leilão.

"Trata-se de uma ação importante do BNDES, em parceria com o governo de Minas Gerais, que marca o início da estruturação de um projeto com o objetivo de garantir expansão, melhoria da infraestrutura e de serviços não pedagógicos do ensino público no estado, com investimentos previstos da ordem de R$ 1 bilhão", afirmou o diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa, em nota divulgada pelo banco de fomento.

Com o novo contrato, o BNDES informa que tem cinco projetos em estruturação no setor de Educação.

Os contratos foram firmados com os municípios de Recife (PE), Caxias do Sul (RS) e Rio de Janeiro (RJ), além dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais.