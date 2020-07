Blumenau anuncia cancelamento da Oktoberfest 2020

A Prefeitura de Blumenau anunciou na tarde desta segunda-feira, dia 27, o cancelamento da edição de 2020 da Oktoberfest, a maior festa alemã das Américas. A prefeitura também confirmou o cancelamento da festa de réveillon deste ano.

As decisões foram tomadas devido ao aumento dos casos de coronavírus na cidade e no país, apontando a permanência dos cuidados nos próximos meses. “O tom foi de lamento considerando a importância da Oktober e do Réveillon para a cidade, mas de reconhecimento dos sacrifícios que precisam ser feitos pela garantia da saúde”, afirmou a prefeitura em nota.

A Oktoberfest 2020 aconteceria de 7 a 25 de outubro. No fim do mês de maio, a prefeitura havia divulgado o adiamento para o mês de novembro, dos dias 11 a 29, com reavaliação da situação da pandemia de coronavírus até agosto. No entanto, a organização decidiu ainda em julho pelo cancelamento, tendo em vista o aumento nos casos e mortes em função da pandemia.

Geração de empregos e renda

Todos os anos, a festa gera, direta e indiretamente, cerca de seis mil empregos. Estima-se em torno de 60 setores beneficiados, impactando desde vendedores ambulantes, taxistas e motoristas de aplicativo, até hotéis, bares, restaurantes e comércio em geral, proporcionando injeção R$ 240 milhões na economia local. No âmbito musical, são mais de 800 artistas que se apresentam e geram renda a partir da festa.

“Não é só uma festa. Ela significa oportunidade de renda para milhares de famílias. Conversamos com empresários que compõem boa parte das suas receitas a partir da Oktoberfest. Então por causa dessas empresas e dessas pessoas, é triste precisar cancelar. No entanto, nós entendemos que é uma decisão necessária para garantir a saúde e segurança das pessoas”, ressalta o secretário de Turismo e presidente do Parque Vila Germânica, Marcelo Greuel.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e Parque Vila Germânica, afirmou que vai continuar trabalhando em projetos para amparar o setor turístico nas medidas preventivas durante a pandemia de coronavírus, projetando ações para a retomada do setor.