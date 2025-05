Benefício Extraordinário do Bolsa Família será encerrado em junho; entenda

O benefício extraordinário de transição (BET), criado para apoiar famílias no processo de migração do antigo Auxílio Brasil para o Bolsa Família, será encerrado em junho, conforme decreto do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) publicado em maio de 2024.

O BET tinha como objetivo dar maior estabilidade para às famílias que tiveram redução no valor que recebiam durante o Auxílio Brasil em relação ao novo Bolsa Família, que entrou em vigor em 2023.

A medida teve duração previamente definida, com a condição de ser suspenso caso o valor do Bolsa Família ultrapassasse o montante repassado ao beneficiário até maio de 2023.

Em nota, a pasta afirma o prazo para o fim do benefício foi escolhido por estar alinhado com o ciclo cadastral do Cadastro Único, que é de 24 meses. Após esse período, inicia-se um novo ciclo, e o BET deixa de ser necessário.

Segundo a pasta, cerca de 166 mil famílias ainda recebem o benefício, o que corresponde a aproximadamente 0,8% do total de famílias atendidas pelo Bolsa Família.

O pagamento do benefício adicional é feito na mesma data dos valores do Bolsa Família. Neste mês, a projeção é que o BET esteja nos pagamentos que começam na segunda-feira, 19. A partir de julho, no entanto, o adicional deixará de ser pago.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em maio 2025: