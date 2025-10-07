Belo Horizonte registra o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol

Primeiro caso de suspeita de intoxicação por metanol é registrado na capital mineira nesta terça-feira, 8 (Kesu01/iStock/Getty Images)
Agência de notícias
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15h53.
A cidade de Belo Horizonte registrou o primeiro cao suspeito de intoxicação por metanol, após ingestão de bebidas alcoólicas no estado. O caso envolve uma mulher de 48 anos, que está internada em unidade hospitalar da capital mineira.
De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais (Cievs - Minas) foi notificado nesta segunda-feira de dois casos suspeitos. Um deles, em Poços de Caldas, já foi descartado.
A SES-MG orienta que, diante de sintomas suspeitos, os pacientes devem procurar imediatamente atendimento médico. Todos os casos suspeitos devem ser comunicados ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG), que fornecerá orientações clínicas e realizará a notificação imediatamente ao Cievs-Minas.
A secretaria também alerta a população sobre os riscos do consumo de bebidas de procedência duvidosa. Em caso de sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia, geralmente de forte intensidade, confusão, vertigem, perda de visão, borramento visual, especialmente quando persistem ou se agravam entre 6 e 72 horas após a ingestão de bebida destilada, é fundamental procurar atendimento médico imediato.
O Ministério da Saúde atualizou nesta segunda-feira para 217 o número de notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica no país — valor inferior aos 225 relatados no domingo. A pasta afirma que, deste total, 17 casos foram confirmados e 200 continuam em investigação pelas autoridades brasileiras.
São Paulo concentra 82,49% das notificações, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. O Paraná aparece em seguida, com dois casos confirmados e quatro em investigação.