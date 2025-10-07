Belo Horizonte registra o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol

A SES-MG orienta que, diante de sintomas suspeitos, os pacientes devem procurar imediatamente atendimento médico. Todos os casos suspeitos devem ser comunicados ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG), que fornecerá orientações clínicas e realizará a notificação imediatamente ao Cievs-Minas.

A secretaria também alerta a população sobre os riscos do consumo de bebidas de procedência duvidosa. Em caso de sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia, geralmente de forte intensidade, confusão, vertigem, perda de visão, borramento visual, especialmente quando persistem ou se agravam entre 6 e 72 horas após a ingestão de bebida destilada, é fundamental procurar atendimento médico imediato. 217 notificações de intoxicação no Brasil

O Ministério da Saúde atualizou nesta segunda-feira para 217 o número de notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica no país — valor inferior aos 225 relatados no domingo. A pasta afirma que, deste total, 17 casos foram confirmados e 200 continuam em investigação pelas autoridades brasileiras.