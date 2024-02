Base está amadurecida porque o governo fez a lição de casa, afirma Elmar Nascimento

O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (BA), afirmou nesta sexta-feira, 23, que a base do governo no Lula no Congresso está muito mais amadurecida em comparação com o início da gestão em 2023 e que a gestão petista fez a "lição de casa".

"A base está muito mais amadurecida porque o governo fez a lição de casa. O resultado da eleição significou que a base eleita junto com o presidente era algo em torno 130 deputados. E o recado das urnas foi que para governar, ele precisaria ampliar. E Lula fez isso através de um processo de negociação que incluiu com partidos que não participaram da campanha do candidato adversários, mas não apoiaram [o Lula]", disse Nascimento, durante entrevista ao programa Macro em Pauta, da EXAME.

O deputado pela Bahia citou partidos como PSD, União Brasil, MDB, Republicanos e PP, além de mostrar que o resultado dessa articulação foi a entrada de deputados desses partidos em ministérios de Lula.

"Foi criado um diálogo via os líderes, e convidando pessoas importantes e influentes, respectivamente em suas bancadas. Como foi os casos do André Fufuca (ministro dos Esportes) que era líder do PP e o Silvio (ministro dos Portos) que era vice-líder do Republicanos, para agregar apoio e foi importante e dá uma base e tranquilidade para o governo possa enviar as propostas", disse.

Encontro com Lula, Lira e líderes da Câmara

Questionado sobre o encontro entre Lula, Lira e os líderes da Câmara dos Deputados, Elmar disse que a reunião teve um caráter mais informal, como uma confraternização. O líder do União Brasil afirmou ainda que o presidente agradeceu os deputados pela colaboração em 2023 e prometeu novos encontros no decorrer do ano.

"Foi muito mais um encontro de confraternização. O presidente convidou todos os líderes em uma reunião superdescontraída, falamos sobre uma diversidade de temas, seja de futebol ou da vida familiar. Ele queria agradecer a tramitação de todos os projetos, considerando desde a legislatura passada, com a PEC da transição, até o arcabouço fiscal e reforma tributária, que foram postos e colocaram o Brasil nos trilhos. Agradeceu a parceria e disse que a reunião era muito importante e que tornaria nesse ano uma constante maior desses encontros informais para que a gente possa debater na informalidade e possa planejar os próximos passos", explicou.