Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Barroso afirma que 'anistia imediata' aos condenados pelo 8 de janeiro não é 'positiva'

Ao abordar o encontro entre Lula e Donald Trump, o ministro afirmou que o petista 'é muito sedutor', ' tem carisma' e 'transmite uma coisa boa'

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16h07.

Tudo sobreSupremo Tribunal Federal (STF)
Saiba mais

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que uma "anistia imediata" aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 não é "positiva institucionalmente". Por outro lado, o magistrado também considera "palatável" ajustar a dosimetria das penas a partir do entendimento de que os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito sejam acumulados, ou seja, passem a valer como um só — o que já reduziria as sentenças e poderia antecipar a saída dos condenados da prisão.

"Continuo achando essa solução (acumular crimes) palatável. O que eu considero problemático é uma redução casuística de penas, de simplesmente cortar pela metade, porque isso soa artificial. Além disso, acho que precipitaram o debate. Esse tema deveria ser discutido mais adiante. Qualquer medida que se pareça com um perdão imediato ou uma afronta às decisões do Supremo não é positiva institucionalmente", afirmou Barroso, neste domingo, em entrevista concedida ao jornal Correio Braziliense.

O ministro defende que, caso sua visão prevaleça, já "haveria uma redução de alguns anos" nas penas, o que considera "uma boa ideia". Barroso contou que já chegou a tratar do assunto com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), durante a viagem para o funeral do papa Francisco, em abril deste ano.

"Fomos os três na van e conversamos. Naquele momento, eu já havia votado, nos casos do 8 de Janeiro, por uma pena menor", lembrou Barroso. "Eu até conversei internamente e era algo aceitável dentro do tribunal. Na ocasião, eu disse a eles que estávamos falando especificamente dos casos do 8 de Janeiro, em que algumas penas tinham ficado mais altas pela forma como a maioria aplicou a lei".

Questionado se a anistia é capaz de pacificar o Brasil — como defendem os bolsonaristas —, o magistrado ressaltou que a história do país "sempre foi marcada por golpes, contragolpes, perdões e anistias, e isso nunca encerrou os ciclos do atraso". De acordo com Barroso, o direito penal tem a função central de fazer com que as pessoas não cometam crimes "pelo temor fundado de que, se o fizerem, serão punidas", como é o caso dos atos golpistas.

"Este julgamento tem o papel exemplar para a História: mostrar que os ciclos do atraso ficaram para trás. Se você concede anistia, repete a história. E repete como farsa", destacou o ministro.

'Lula é muito sedutor mesmo'

Durante a entrevista, o ministro também abordou o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, durante a Assembleia Geral da ONU, na semana passada. Na ocasião, o mandatário americano, que se encontrou com Lula por 39 segundos, pouco antes de ocupar o centro do plenário, afirmou que o petista "parecia um homem muito legal" e que ambos "tiveram uma química excelente", além de deixar em aberto a possibilidade de uma reunião.

Barroso afirmou ter dúvidas se a postura de Trump é capaz de significar uma mudança em relações ao tarifaço imposto pelos EUA, embora também considere "curioso" o comentário sobre do americano sobre Lula.

"É uma coisa curiosa: depois de brigar tanto e dizer tanto, veio com "Eu tive uma química". Mas o Lula é muito sedutor mesmo", afirmou o ministro, que também brincou sobre a duração do encontro. "Em um segundo, com um olhar, quem já se apaixonou sabe. Um olhar pode resolver tudo. Mas é porque o Lula transmite uma coisa boa. Ele tem uma energia", completou.

Para justificar seu pensamento, Barroso lembrou de uma visita de Lula à sua casa, logo após ser eleito presidente: "A minha sogra, que é estrangeira, nunca teve muito interesse por política e não gostava dele. Em 10 minutos, estava aos pés dele, amor eterno. Ele é sedutor. Tem carisma, é empático. É capaz de dizer coisas, conversar com as pessoas. Não concordo com muitas coisas, mas gosto dele".

Acompanhe tudo sobre:Supremo Tribunal Federal (STF)Luís Roberto BarrosoCPMI do 8 de janeiro

Mais de Brasil

STF autoriza progressão de Daniel Silveira para regime aberto

TST garante horas extras a empregada doméstica por falta de controle de jornada

Lula sanciona lei de extensão da licença e salário-maternidade por 120 dias após alta hospitalar

Lula afirma que levará Janja para encontro com Trump

Mais na Exame

Future of Money

Investidor misterioso movimenta bitcoins pela 1ª vez em 12 anos após ter lucro de R$ 230 milhões

Ciência

Maior centrífuga de supergravidade do mundo entra em operação na China

Negócios

Com 31 anos, ele dedica só duas horas por semana e fatura US$ 3.000 por mês: ‘Confie na sua visão’

Mercados

Ibovespa reduz ganhos após novo recorde 'intraday', mantendo os 146 mil pontos