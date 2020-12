Bandidos usam explosivos em ataque à agência da Caixa em Belford Roxo

Bandidos explodiram e roubaram uma agência da Caixa Econômica Federal na madrugada desta sexta-feira, dia 4, em em Belford Roxo, Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, policiais militares do 39ºBPM (Belford Roxo) estavam em patrulhamento quando se depararam com criminosos armados na Estrada Manoel de Sá, no bairro Lote XV. Houve troca de tiros, e um suspeito foi detido. Os outros conseguiram fugir. Há possibilidade de que um explosivo ainda esteja no banco, e o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil foi chamado para verificar e desativar o artefato, caso seja preciso.

Por volta das 7h15, um dos policiais paramentado com a roupa especial entrou dentro da agência para procurar a possível bomba. Segundo o “Bom Dia Rio”, da TV Globo, há uma granada próximo dos caixas eletônicos e uma bomba de fabricação caseira do lado de fora da agência.

Ainda conforme a PM, na fuga, os bandidos espalharam objetos pontiagudos pelas vias dificultando o deslocamento de viaturas. Ainda incendiaram dois carros e um ônibus. A área da agência está isolada e a perícia foi acionada.