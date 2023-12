Bandidos explodem carro-forte e levam dinheiro na Rodovia dos Imigrantes; veja vídeo

Um grupo de assaltantes renderam e explodiram um carro forte, na noite desta segunda-feira, 11, na Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, região de São Bernardo do Campo. No vídeo é possível ver o momento da explosão.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os criminosos estavam armados com fuzis, realizaram a abordagem e efetuaram disparos ao veículo.

Segue nota SSP:

"Dois automóveis com munições e fuzis, foram localizados pela Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo, na rua Ângelo Demarchi. O caso será apresentado no 3° DP da cidade. Detalhes serão passados ao final do registro da ocorrência."

Segundo apuração da TV Globo, os bandidos estavam divididos em dois veículos para forçar a parada do carro-forte na rodovia. Após isso, eles renderam os quatro vigilantes e colocaram os explosivos. Ainda não há informação da quantidade levada.

Veja o vídeo: