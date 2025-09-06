Banco Central põe limite de R$ 15 mil para Pix e TED em 79 instituições financeiras; veja lista

O Banco Central estabeleceu um limite de R$ 15 mil para transações via Pix e TED realizadas por instituições financeiras não autorizadas a operar diretamente no sistema financeiro.

A medida afetará 79 instituições, principalmente de pequeno porte, que realizam transações por meio de entidades maiores — o BC estima que apenas 0,03% do total de contas do sistema será impactado.

As instituições devem cumprir protocolos de segurança para operar, e atualmente, 142 instituições financeiras, incluindo 72 de pagamento, aguardam a licença para operar de forma independente.

Para verificar se uma instituição está autorizada, os consumidores podem acessar a página "Encontre uma instituição regulada/supervisionada", onde as informações estão disponíveis por nome ou CNPJ. A relação completa das instituições, tanto aprovadas quanto não autorizadas, pode ser consultada [aqui].

Veja a lista: