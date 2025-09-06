Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Banco Central põe limite de R$ 15 mil para Pix e TED em 79 instituições financeiras; veja lista

BC estima que apenas 0,03% do total de contas do sistema será impactado

(Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

(Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 10h40.

O Banco Central estabeleceu um limite de R$ 15 mil para transações via Pix e TED realizadas por instituições financeiras não autorizadas a operar diretamente no sistema financeiro.

A medida afetará 79 instituições, principalmente de pequeno porte, que realizam transações por meio de entidades maiores — o BC estima que apenas 0,03% do total de contas do sistema será impactado.

As instituições devem cumprir protocolos de segurança para operar, e atualmente, 142 instituições financeiras, incluindo 72 de pagamento, aguardam a licença para operar de forma independente.

Para verificar se uma instituição está autorizada, os consumidores podem acessar a página "Encontre uma instituição regulada/supervisionada", onde as informações estão disponíveis por nome ou CNPJ. A relação completa das instituições, tanto aprovadas quanto não autorizadas, pode ser consultada [aqui].

Veja a lista:

  • 6pay Ip
  • 7trust Finance & Tax Asset
  • A Bank
  • Aibr Ip Ltda.
  • Ailog Ip Ltda.
  • An Space Pay
  • Aptare
  • Authpay Instituição de Pagamento
  • B91
  • Bankoso Instituição de Pagamento
  • Bankrow Ip S.A.
  • Bankry
  • Bass Pago
  • Bipa Instituição de Pagamento
  • Blu Pay
  • Bns Capital Pagamentos Ltda.
  • Brx Bank Ip Ltda.
  • Cardpay
  • Cartwave
  • Cf Bank
  • Cicllos Pay
  • Clube Agro
  • Codepay
  • Corpx Bank Ip S.A.
  • Csu Digital Ip S.A.
  • Dizconta
  • Dmcard
  • Dolarapp
  • Dotzpay Ip
  • E2 Ip Ltda.
  • Easy Pago
  • Ecomovi
  • Enoq Bank
  • E-Prepag
  • Equis Bank
  • Expag Soluções em Pagamentos
  • Grecale Soluções em Meios de Pagamento
  • Hyper Wallet Ip Ltda.
  • Ibba
  • Infopago
  • Ipag Pagamentos Digitais
  • Kredit Ip S.A.
  • Libercard
  • Logcard Brasil
  • Lyra Collect
  • Magen Ip
  • Mapbank
  • Modabank
  • Money Cloud Ip S.A.
  • Mount Pay
  • Muito Ip Ltda.
  • Ndd
  • Nel3 Pay Ip Ltda.
  • Next Serviços e Negócios Ltda.
  • Nstech Ip S.A.
  • Nuvende
  • Only Up
  • Owem Pay
  • Pagare
  • Pagbem
  • Pagstar Ip S.A.
  • Pay Tudo Soluções e Serviços
  • Pgweb Ip Ltda.
  • Phi Ip S.A.
  • Planium Instituição de Pagamento
  • Ppro Brasil
  • S3 Bank Ip S.A.
  • Saq
  • Serveloja
  • Simpay Pagamentos Ltda.
  • Stn
  • Unlimit Ip Ltda.
  • Valepay Brasil Ip
  • Valloo Pagamentos
  • Viatech Ip Ltda.
  • Villela Ip S.A.
  • Volus Ip
  • Work 8 Instituição de Pagamento
  • Yaw Ip S.A.
Acompanhe tudo sobre:PIXBanco CentralGabriel Galípoloaplicacoes-financeiras

Mais de Brasil

Santos-Guarujá: Mota Engil vence leilão do primeiro túnel imerso do Brasil

Governo vai bloquear acesso de beneficiários do Bolsa Família e BPC a sites de apostas

Moraes pede a Zanin sessões extras para julgamento de Bolsonaro

Lula e von der Leyen discutem avanço do acordo Mercosul-União Europeia em meio ao tarifaço dos EUA

Mais na Exame

Casual

Milão se despede do "rei" da moda, Giorgio Armani, neste sábado

Future of Money

Regulação cripto no Brasil: segurança e inovação até o fim de 2025

Inteligência Artificial

Anthropic adota medida inédita e interrompe venda de IA para empresas chinesas

ESG

Alemanha antecipa em três anos meta de redução de energia à base de carvão