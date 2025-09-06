Banco Central põe limite de R$ 15 mil para Pix e TED em 79 instituições financeiras; veja lista

O Banco Central estabeleceu um limite de R$ 15 mil para transações via Pix e TED realizadas por instituições financeiras não autorizadas a operar diretamente no sistema financeiro.
A medida afetará 79 instituições, principalmente de pequeno porte, que realizam transações por meio de entidades maiores — o BC estima que apenas 0,03% do total de contas do sistema será impactado.
As instituições devem cumprir protocolos de segurança para operar, e atualmente, 142 instituições financeiras, incluindo 72 de pagamento, aguardam a licença para operar de forma independente.
Para verificar se uma instituição está autorizada, os consumidores podem acessar a página "Encontre uma instituição regulada/supervisionada", onde as informações estão disponíveis por nome ou CNPJ. A relação completa das instituições, tanto aprovadas quanto não autorizadas, pode ser consultada [aqui].
Veja a lista:
- 6pay Ip
- 7trust Finance & Tax Asset
- A Bank
- Aibr Ip Ltda.
- Ailog Ip Ltda.
- An Space Pay
- Aptare
- Authpay Instituição de Pagamento
- B91
- Bankoso Instituição de Pagamento
- Bankrow Ip S.A.
- Bankry
- Bass Pago
- Bipa Instituição de Pagamento
- Blu Pay
- Bns Capital Pagamentos Ltda.
- Brx Bank Ip Ltda.
- Cardpay
- Cartwave
- Cf Bank
- Cicllos Pay
- Clube Agro
- Codepay
- Corpx Bank Ip S.A.
- Csu Digital Ip S.A.
- Dizconta
- Dmcard
- Dolarapp
- Dotzpay Ip
- E2 Ip Ltda.
- Easy Pago
- Ecomovi
- Enoq Bank
- E-Prepag
- Equis Bank
- Expag Soluções em Pagamentos
- Grecale Soluções em Meios de Pagamento
- Hyper Wallet Ip Ltda.
- Ibba
- Infopago
- Ipag Pagamentos Digitais
- Kredit Ip S.A.
- Libercard
- Logcard Brasil
- Lyra Collect
- Magen Ip
- Mapbank
- Modabank
- Money Cloud Ip S.A.
- Mount Pay
- Muito Ip Ltda.
- Ndd
- Nel3 Pay Ip Ltda.
- Next Serviços e Negócios Ltda.
- Nstech Ip S.A.
- Nuvende
- Only Up
- Owem Pay
- Pagare
- Pagbem
- Pagstar Ip S.A.
- Pay Tudo Soluções e Serviços
- Pgweb Ip Ltda.
- Phi Ip S.A.
- Planium Instituição de Pagamento
- Ppro Brasil
- S3 Bank Ip S.A.
- Saq
- Serveloja
- Simpay Pagamentos Ltda.
- Stn
- Unlimit Ip Ltda.
- Valepay Brasil Ip
- Valloo Pagamentos
- Viatech Ip Ltda.
- Villela Ip S.A.
- Volus Ip
- Work 8 Instituição de Pagamento
- Yaw Ip S.A.