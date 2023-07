Baixas temperaturas duram ao menos até a próxima terça-feira no Sul, Sudeste e Centro-Oeste; veja

O frio que tomou conta do Sudeste e Sul do país deve continuar até ao menos o início da próxima semana, segundo os modelos preditivos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No entanto, de acordo com a meteorologista do órgão Andrea Ramos, já na terça-feira, dia 25 de julho, alguns sinais de mudança poderão ser vistos em alguns pontos do mapa:

— No dia 25, (o frio) diminui no Rio Grande do Sul, mas ele persiste no Sudeste e no leste de Santa Catarina e Paraná — explica.

Ainda segundo ela, no caso do Rio de Janeiro e da região Sudeste, o frio deve piorar entre sexta-feira e o sábado. No final de semana, no entanto, a chuva e o tempo nublado devem dar uma trégua. Até lá, no entanto, ainda há expectativa de precipitação entre quarta e quinta-feira. A temperatura mínima prevista para a semana é de 15°C, e a máxima de 26°C.

Vai fazer frio em SP?

Em São Paulo, por sua vez, há chances de chuvas ao longo desta quarta-feira, mas não para os dias seguintes. Em Belo Horizonte (MG), não há previsão de precipitação, e o céu segue com muitas nuvens. Para as duas regiões, de acordo com os dados do Inmet, a temperatura mínima esperada é de 11°C, e a máxima, de 25°C.

Em Curitiba, no Paraná, os termômetros devem marcar entre 7°C e 21°C até sábado, e precipitação deve ocorrer entre quarta-feira e quinta-feira. No estado vizinho de Santa Catarina, também deverá fazer frio, com temperaturas entre 12°C e 21°C até sábado, na capital Florianópolis. Em Porto Alegre (RS), a mínima deve ser 7°C e a máxima de 27°C ao longo da semana, sem previsões de chuvas.

— Vai estar friozinho. O núcleo (da massa de ar fria) fica no centro e leste de Santa Catarina e leste de Paraná. Em São Paulo, vai estar frio, e também na região sudeste de Minas, pegando Rio de Janeiro e Espírito Santo — conclui a meteorologista, ressaltando que o cenário não deve repetir o da última semana — Não vai ser que nem a anterior, que teve o ciclone extratropical, com toda aquela característica de devastação. Esta semana tende a ser mais tranquila.

