Baixa umidade causa alerta de 'perigo potencial' em 11 estados, ventanias e chuvas no Nordeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de baixa umidade em 11 estados do país nesta quarta-feira. Segundo o aviso, áreas de SP, MG, BA, MA, TO, PA, AM, RO, MS e em todo o MT, GO e DF devem ser atingidas. No Sudeste, Rio e São Paulo têm previsão de tempo nublado, mas sem chuvas. Já no Nordeste, o instituto alertou para chuvas intensas e ventanias.

Veja alertas emitidos pelo Inmet para esta quarta-feira

Para os onze estados e o Distrito Federal afetados pela baixa umidade, o Inmet calcula que a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 30%. Mesmo assim, há baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Contudo, o instituo recomenda que a população beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

No Sudeste, a previsão para o Rio de Janeiro é de baixa nebulosidade e sem previsão de chuva. Os ventos ficarão fracos a moderados e as temperaturas variam entre 15°C e 25°C. Na capital de São Paulo, a previsão é de muitas nuvens ao longo de toda a quarta-feira, mas sem chuvas. As temperaturas devem ficar entre 13°C e 25°C.

No Nordeste, há um alerta de "Perigo Potencial" de acumulado de chuvas para o nordeste da Bahia, e leste e agreste de Sergipe e de Alagoas. De acordo com o Inmet, as áreas podem ter chuvas de até 50 mm/dia e baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. O aviso é até às 10h desta quarta-feira.

A região também pode ser atingidas por ventanias em áreas da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Piauí e todo o território do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. O aviso de "Perigo Potencial" vai até às 21h desta quarta-feira e pode ter ventos que variam entre 40 km/h e 60 km/h. O instituto ainda avisa que há baixo risco de queda de galhos de árvores.

No Norte, o instituto emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para chuvas intensas. Os locais que podem ser atingidos são o norte e sul de Roraima, e norte, centro e baixo do Amazonas. Segundo o aviso, as chuvas podem ser de até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Além disso, também há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.