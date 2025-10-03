Bahia confirma primeira morte suspeita por intoxicação de metanol em Feira de Santana

A Bahia confirmou nesta sexta-feira a primeira morte suspeita de intoxicação por metanol. O caso aconteceu em Feira de Santana e o óbito foi registrado durante a madrugada. Um laudo deverá ficar pronto em até sete dias.

O paciente foi identificado como um homem de 56 anos, que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Queimadinha.

Monitoramento das autoridades

"O caso será acompanhado pelas equipes de vigilância do Estado e do município, em articulação com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, reforçando a integração das ações de monitoramento e investigação", informou, em nota, a Secretaria de Saúde da Bahia.

Casos em outros estados

O número de casos investigados por suspeitas de intoxicação por metanol em São Paulo já subiu para 41, além de seis mortes suspeitas e outros 11 casos confirmados. Há ainda ocorrências sendo investigadas em Pernambuco e Brasília.