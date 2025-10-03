Bahia confirma primeira morte suspeita por intoxicação de metanol em Feira de Santana

Agência de notícias
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 12h18.
A Bahia confirmou nesta sexta-feira a primeira morte suspeita de intoxicação por metanol. O caso aconteceu em Feira de Santana e o óbito foi registrado durante a madrugada. Um laudo deverá ficar pronto em até sete dias.
O paciente foi identificado como um homem de 56 anos, que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Queimadinha.
"O caso será acompanhado pelas equipes de vigilância do Estado e do município, em articulação com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, reforçando a integração das ações de monitoramento e investigação", informou, em nota, a Secretaria de Saúde da Bahia.
O número de casos investigados por suspeitas de intoxicação por metanol em São Paulo já subiu para 41, além de seis mortes suspeitas e outros 11 casos confirmados. Há ainda ocorrências sendo investigadas em Pernambuco e Brasília.