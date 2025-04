Avião faz pouso forçado em rodovia movimentada em Santa Catarina; veja vídeo

Um avião monomotor precisou realizar um pouso forçado na manhã deste sábado (5) na BR-101, em Garuva, no norte de Santa Catarina. O incidente aconteceu por volta das 11h50, no quilômetro 15 da rodovia, no sentido Porto Alegre (RS). A aeronave, que seguia de Garuva para Joinville, precisou fazer o pouso de emergência após uma pane no motor durante o voo. O piloto, junto ao proprietário da aeronave, estava a bordo, mas ninguém se feriu.

Vídeos gravados por ocupantes de veículos que estavam na rodovia mostram o avião de pequeno porte pousando entre carros e caminhões. Apesar da proximidade do tráfego intenso, a aeronave não colidiu com nenhum veículo, o que evitou maiores danos ou acidentes. O pouso forçado ocorreu sem que a situação se transformasse em uma tragédia.

🚨😱 IMAGINA O SUSTO! | Motoristas que trafegavam pela BR-101, em Garuva, no Norte de Santa Catarina, foram surpreendidos por uma cena impressionante: um avião monomotor fez um pouso forçado em meio aos carros na rodovia. 📹 Redes sociais | Reprodução pic.twitter.com/Ih1dOCxAUe — Portal SCC10 (@portal_scc10) April 5, 2025

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente ocorreu no quilômetro 15, sentido Porto Alegre, e não causou grandes interrupções no fluxo de veículos. A PRF informou que, após o pouso, a aeronave foi retirada rapidamente do local e a rodovia foi completamente liberada pouco depois das 12h40, horário em que a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela manutenção da via, confirmou que o local estava seguro e sem restrições de tráfego.

Após o pouso e a remoção do avião, a rodovia seguiu normalmente, sem registros de acidentes adicionais. A Arteris Litoral Sul afirmou que todas as faixas estavam liberadas e o tráfego não foi mais afetado.