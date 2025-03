Avião de Lula arremete após tentativa de pouso em Sorocaba, no interior de São Paulo

O avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou arremeter ao tentar pousar no aeroporto de Sorocaba, no interior de São Paulo, no começo da tarde desta terça-feira, 18.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o procedimento ocorreu devido ao vento forte o que levou o piloto a optar pelo procedimento de arremeter a aeronave e pousar pela outra cabeceira da pista.

O procedimento é considerado normal e seguro pela aviação. Lula participa de uma visita à fábrica da Toyota nesta tarde e retorna para Brasília no final do dia. No voo, além do presidente, estavam o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do Trabalho, Luiz Marinho, além de assessores próximos.

Em outubro do ano passado, uma falha no avião presidencial forçou o presidente a ficar quase cinco horas a bordo do avião que andava em círculos na Cidade do México para gastar combustível e fazer pouso seguro no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles. Ao chegar ao solo, Lula e sua comitiva trocaram de aeronave para voar até Brasília.

O episódio irritou o presidente e reabriu a discussão no governo sobre compra de uma nova aeronave presidencial. A Aeronáutica ficou encarregada de fazer sondagens no mercado internacional de modelos que poderiam atender à Presidência da República, o plano, no entanto, acabou ficando em segundo plano no final de 2024 em meio às discussões do ajuste fiscal.