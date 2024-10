Avião da Voepass vai parar na grama depois de problema mecânico no Aeroporto de Congonhas

Na noite da terça-feira, 22, uma aeronave ATR 72 da companhia aérea Voepass estava sendo rebocada por um trator quando a barra que conecta o veículo ao avião quebrou. Como resultado, a aeronave se deslocou livremente pelo pátio do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, até colidir com uma barreira de sinalização e parar na grama.

No momento do incidente, ninguém estava a bordo do avião, que estava sendo manobrado para reposicionamento noturno. Segundo a Voepass, não houve feridos durante o ocorrido.

Reposicionamento e segurança

De acordo com a companhia aérea, a aeronave foi reposicionada após a substituição da barra de reboque danificada. A Voepass afirmou que segue procedimentos de segurança rígidos durante todas as operações de solo para evitar ocorrências semelhantes no futuro.

Nota oficial da Voepass

Em nota, a Voepass esclareceu: “A Voepass Linhas Aéreas informa que, durante o procedimento de rotina para rebocar uma das aeronaves para a área de descanso noturno em Congonhas (São Paulo), houve uma intercorrência na barra que conecta o veículo de reboque (Push Back) à aeronave.”

1 /5 Protótipo do modelo de trem que será usado na linha 6-laranja (Protótipo do modelo de trem que será usado na linha 6-laranja)

2 /5 Protótipo do modelo de trem que será usado na linha 6-laranja (Protótipo do modelo de trem que será usado na linha 6-laranja)

3 /5 Protótipo do modelo de trem que será usado na linha 6-laranja (Protótipo do modelo de trem que será usado na linha 6-laranja)

4 /5 Protótipo do modelo de trem que será usado na linha 6-laranja (Protótipo do modelo de trem que será usado na linha 6-laranja)

5/5 Protótipo do modelo de trem que será usado na linha 6-laranja (Protótipo do modelo de trem que será usado na linha 6-laranja)

​.