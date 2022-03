Avião da FAB decolará na 2ª para resgatar brasileiros que deixaram Ucrânia

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) vai decolar na segunda-feira para resgatar brasileiros que deixaram a Ucrânia após a invasão russa do país, informou a FAB nesta quinta-feira, dia em que o conflito entrou na segunda semana.

A aeronave também levará para a Polônia, país que faz fronteira com a Ucrânia e que tem recebido grande número de refugiados que tentam escapar da guerra, 11,5 toneladas de material de ajuda humanitária.

AO VIVO: Rússia e Ucrânia se reúnem hoje e tentam cessar-fogo decisivo; acompanhe as últimas notícias da guerra na Ucrânia nesta quinta-feira

A aeronave modelo KC-390 vai decolar de Brasília com destino a Varsóvia, capital da Polônia. Estão previstas paradas em Recife, Cabo Verde e Lisboa.

"Os cidadãos devem embarcar (na Polônia) conforme definições do MRE (Ministério das Relações Exteriores)", informou a FAB em nota divulgada nesta quinta.

A chegada do avião ao Brasil está prevista para quinta-feira pela manhã.

A Força Aérea anunciou no último sábado que tinha dois aviões cargueiros KC-390 "de prontidão" para retirar brasileiros que deixaram a Ucrânia em meio ao conflito deflagrado pela invasão russa do país.

O governo brasileiro pediu a cerca de 500 brasileiros na Ucrânia que mantivessem contato com a embaixada. Alguns brasileiros que viviam na Ucrânia e esportistas nacionais conseguiram ajuda para deixar a Ucrânia, rumando para países vizinhos, pouco depois do início do conflito.

