Avião da FAB ajudou a encontrar submarino no Pará usado para enviar cocaína à Europa; veja fotos

A ofensiva também contou com o uso de ferramentas avançadas de inteligência artificial, imagens de satélite de alta resolução. Esses recursos permitiram monitorar e mapear movimentações fluviais incomuns na complexa malha hidrográfica da Amazônia.

Durante a missão de reconhecimento, os R-99 detectaram estruturas navais camufladas entre galpões ribeirinhos, além de padrões logísticos atípicos em rotas estratégicas da região. As informações captadas por sensores instalados nas aeronaves e satélites em órbita da Terra foram compartilhadas com as equipes da Polícia Federal e viabilizaram a mobilização terrestre para interceptar a embarcação.