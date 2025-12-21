Brasil

Avião com deputado federal faz pouso forçado e pega fogo em Rondônia

Aeronave apresentou pane técnica e precisou pousar em área rural; ninguém ficou ferido, segundo a assessoria

Avião usado pelo deputado Mauricio Carvalho, após queda em Rondônia (Reprodução/X)

SBT News
SBT News

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 09h12.

O deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil) sofreu um acidente aéreo sem vítimas neste sábado (20), na região de Extrema, distrito de Porto Velho, em Rondônia.

De acordo com a assessoria do parlamentar, a aeronave apresentou pane técnica, o que exigiu um pouso forçado por medida de segurança.

Como ficou o avião

Em publicação nas redes sociais, o parlamentar afirmou que está bem e tranquilizou seguidores, descrevendo o episódio como um “livramento de Deus”.

Segundo a equipe do deputado, o problema foi técnico. A decisão de pousar ocorreu para preservar a segurança dos ocupantes. As causas da pane ainda não foram detalhadas.

Todos os ocupantes passam bem, e o episódio resultou apenas em danos materiais, conforme informado pela assessoria.

