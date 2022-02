Avião arremete pouco antes de pousar no aeroporto de Guarulhos; veja vídeo

Um avião arremeteu momentos antes de pousar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na última terça-feira. No vídeo, que captura a cena da manobra e o áudio das comunicações que ocorreram na frequência de controle de tráfego aéreo, é possível ouvir uma controladora solicitando que o piloto do voo 1403 da Gol “arremeta”, evitando a aterrissagem.

Em seguida, a cena da manobra é realizada pelo piloto da aeronave. Nas imagens, que circulam nas redes sociais, ainda é possível ver um jato executivo avançando em direção à pista, sem autorização da torre de controle. Em nota, a Gol esclareceu que o método é usado após análise, em que o “Comandante verifica que o pouso não pode seguir cumprindo todos os requisitos de Segurança ou por determinação da torre de controle do aeroporto”, como neste caso.

No comunicado, a empresa aérea informou ainda que depois do procedimento, a aeronave prosseguiu para pouso, tocando o solo em segurança.

A arremetida é uma manobra em que a aeronave interrompe a aproximação quando está prestes a pousar. Tecnicamente é chamada de "procedimento de aproximação perdida".