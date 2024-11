Atual vice é eleito para a presidência da OAB SP e candidato bolsonarista fica em quarto lugar

A eleição para a presidência da OAB SP, realizada na última quinta-feira, 21, consagrou Leonardo Sica como o próximo presidente da maior seccional do país. Atual vice-presidente, Sica foi eleito com ampla vantagem, conquistando 52,48% dos votos válidos. O candidato bolsonarista Alfredo Scaff, por sua vez, ficou em quarto lugar, com apenas 7,43% dos votos.

A presidência da OAB SP terá um mandato de três anos, de 2025 a 2027. Sica, apoiado pela atual gestão liderada por Patricia Vanzolini, promete focar em uma advocacia mais inclusiva e moderna. Sua chapa, Sempre em Frente, conta com Daniela Magalhães como vice-presidente e outras mulheres em posições de destaque, reforçando a diversidade na direção da entidade.

O pleito ganhou destaque nacional com a mobilização de bolsonaristas, que buscaram usar a eleição como palco para seus discursos. Alfredo Scaff, o candidato com apoio público de Jair Bolsonaro, fez campanha para que a OAB se tornasse um contraponto ao Judiciário, mas não obteve êxito.

Disputas além de São Paulo

A mobilização bolsonarista também aconteceu em outros estados. No Paraná, em Santa Catarina e no Distrito Federal, candidatos aliados a Bolsonaro disputaram as presidências das seccionais. No Distrito Federal, o advogado Everardo Gueiros, conhecido como Vevé, foi derrotado. Ele havia divulgado vídeos ao lado de Bolsonaro prometendo "retomar o papel da OAB na defesa de julgamentos justos".

Eleição online e recorde de participação

Pela primeira vez, a eleição foi realizada online em São Paulo. O formato contribuiu para uma redução significativa na abstenção, que caiu para 21,94%, contra os 30,4% registrados em 2020. Dos 320 mil advogados aptos a votar, Sica recebeu o apoio de 116.858 profissionais.

Resultados da eleição

Leonardo Sica: 52,48% (116.858 votos)

Caio Augusto Silva dos Santos: 21,85% (48.661 votos)

Carlos Kauffman: 11,75% (26.165 votos)

Alfredo Scaff Filho: 7,43% (16.553 votos)

Paulo Quissi: 3,37% (7.501 votos)

Renato Ribeiro de Almeida: 3,11% (6.923 votos)

Após a vitória, Sica afirmou que buscará consolidar uma seccional "mais justa, moderna e inclusiva". Ele destacou a importância de fortalecer a advocacia e ampliar o acesso ao órgão, garantindo maior representatividade para os advogados da seccional paulista.

“Vamos fortalecer a advocacia, ampliar o acesso e garantir que cada advogado se sinta representado”, afirmou Sica.