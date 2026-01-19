AtlasIntel, Futura e Paraná: as pesquisas para presidente desta semana

Novas pesquisas eleitorais sobre a corrida presidencial e as disputas estaduais devem ser divulgadas nesta semana.

Segundo registro na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelo menos três pesquisas devem ser conhecidas nos próximos dias. Outras seis pesquisas estaduais também devem ser divulgadas.

Entre os levantamentos, o instituto AtlasIntel deve divulgar a sua pesquisa na quarta-feira, 21. Os institutos Futura e Paraná Pesquisas registraram pesquisas que serão divulgadas a partir do dia 22, quinta-feira.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

No período de campanha eleitoral, é proibida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

Pesquisas eleitorais para presidente da semana

Entre segunda e sexta-feira, está prevista quatro pesquisas sobre a disputa presidencial neste ano.