Atirador mata duas pessoas e fere outras 10 em Novo Hamburgo, RS

Um homem matou duas pessoas e deixou outras 10 feridas em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre (RS). O crime aconteceu por volta das 23h da últma terça-feira, 22. As informações mais recentes do caso mostram que a Brigada Militar e a Polícia Militar do RS estão em um cerco em frente a casa do suspeito, onde a ação aconteceu.

De acordo com informações do g1, o caso teria começado quando o homem de 45 anos reagiu a uma abordagem policial depois que uma guarnição foi até o imóvel para verificar uma denúncia de maus-tratos contra idosos.

À RBS TV, o comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) de Novo Hamburgo, Alexandro Famoso, afirmou que as tentativas de negociação acontecem “a todo momento”.

“Tentamos conversar com ele, tentamos contato telefônico através dos números que a gente conseguiu, ele não responde a nenhum contato que estamos tentando fazer com ele. A única forma de resposta é através de disparos”, diz o tenente-coronel.

Quem são as vítimas

As duas pessoas mortas foram identificadas pela Polícia Civil como o pai do atirador, um idoso de 74 anos, e um policial militar que foi ao local, de 31 anos. Entre os feridos estão a mãe, o irmão e a cunhada do suspeito, além de outros seis policiais. Todos foram emcanhados para atendimento médico.

Com informações de Agência O Globo