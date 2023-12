Até quando vai a onda de calor? Fenômeno atinge 3,3 mil cidades; veja previsão

A onda de calor que atinge ao menos 3,3 mil cidades brasileiras fez o Instituto Nacional de Meteorologia emitir um alerta de 'perigo' na maior parte dos estados.

Quinze estados brasileiros e o Distrito Federal estão com alerta laranja de perigo com risco à saúde aos moradores. Há risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. A intensidade do aviso está relacionada com a persistência do fenômeno (número de dias consecutivos) e não apenas aos desvios de temperatura absolutos. O aviso é válido até o próximo domingo, 17.

Os estados afetados são Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. A expectativa é que as temperaturas subam até 5 °C acima da média.

Por que o Brasil enfrenta mais uma onda de calor?

Segundo o Imet, uma massa de ar quente ganhou força em grande parte do centro-sul do Brasil. O fenômeno, além de elevar as temperaturas, reduz a umidade, a nebulosidade e as condições de chuva, sobretudo para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e em parte do Sul.

O Inmet considera que uma região enfrenta onda de calor quando a temperatura fica cinco graus celsius acima da média por um período entre três e cinco dias.

Temporais isolados e rajadas de vento após onda de calor

Nos próximos dias, com o aumento das temperaturas e a presença de umidade ao longo da atmosfera é comum a formação de áreas de instabilidade, que podem provocar temporais isolados, com rajadas de vento acima de 70km/h, granizo e chuva localmente forte, principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No domingo, 17, com a aproximação de uma frente fria, é esperado o pico do calor durante a tarde na maioria das regiões, com a influência do vento quente e úmido de noroeste, que vai favorecer a ocorrência de temporais em grande parte do Sul do Brasil.

Na segunda-feira, 18, com o deslocamento da frente fria, aumento de umidade e a virada dos ventos de sul a sudeste, as temperaturas sofrem acentuado declínio, especialmente na região Sul, cessando a onda de calor, e, inclusive, trazendo temperaturas amenas para esta época do ano.

(Com informações da Agência O Globo)