Na véspera do segundo turno das eleições municipais de 2024, 63 pesquisas eleitorais sobre a corrida nas capitais do Brasil estão registradas para divulgação neste sábado, 26.

As informações constam na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que exige que as entidades e empresas responsáveis por levantamentos de opinião pública sobre eleições e candidatos registrem seus estudos junto à Justiça Eleitoral.

O registro de pesquisas eleitorais, no entanto, não obriga a divulgação de seus resultados, conforme estabelecido pela Resolução nº 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

O instituto Quaest vai divulgadar levantamentos sobre a disputa em todas as capitais brasileiras a partir das 19h.

O AtlasIntel terá pesquisas de todas as capitais, com exceção de Aracaju. Os estudos serão revelados a partir das 18h.

O Datafolha deve relevar levantamentos sobre São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza também a partir das 18h.

O Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidade, vai divulgar pesquisas sobre as disputas em Cuiabá, Manaus, São Paulo e Goiânia. A previsão é que os leventamentos serão revelados no decorrer da tarde, a partir das 16h.

Veja todas as pesquisas que serão divulgadas sobre a eleição

Pesquisa para prefeito de SP hoje

A cidade de São Paulo pode ter sete pesquisas divulgadas neste sábado. Serão sete levantamentos, entre Datafolha, Quaes e AtlasIntel.