As cidades com as mensalidades de escola mais caras do Brasil

A cidade de Vitória, no Espírito Santo, é a capital do Brasil com o maior valor médio de mensalidade de escola particular, segundo levantamento realizado pela SchoolAdvisor, site que compara o preço de mais de 40.000 instituições de ensino do país. O preço na região é de R$ 1.805,59 por mês.

A cidade de São Paulo é a segunda com a mensalidade mais cara do país, com média de R$ 1.539,54 por mês. A capital paulista também apresentar a maior discrepância entre o maior e o menor valor. Os preços variam de R$ 220 até R$ 15.488. Completando o top 3, a capital carioca registra uma média de R$1.465,92.

Os dados apontam que Salvador, na Bahia, tem o menor preço médio do país, com mensalidade escolar de R$ 683,19, menos que a metade do valor visto na capital do Espírito Santo. Como segunda capital com menor valor, Recife, em Pernambuco, tem mensalidade média de R$ 867,38.

O estudo afirma ainda que a mensalidade média das escolas particulares no Brasil varia até 99% entre as capitais do país. O levantamento considera apenas nove capitais do país, por excluir as que têm menos de 50% das mensalidades cadastradas na plataforma. A pesquisa analisou os dados de mensalidades de diversas escolas cadastradas na plataforma, levando em conta desde o berçário até o ensino médio.

Viviane Massaini, sócia e CEO da SchoolAdvisor, afirma que os custos com educação vão além das mensalidades. "Ao escolher a escola dos seus filhos ou realizar a rematrícula, as famílias precisam considerar que existem outros gastos, como material didático, transporte, uniforme e atividades extracurriculares. Para caber no orçamento familiar, é preciso se planejar”, comenta.

Massaini reforça ainda que em 2024, é esperado um aumento entre 7% e 12%. Segundo levantamento feito pelo Melhor Escola, site buscador de escolas no Brasil, as mensalidades das escolas particulares deverão aumentar, em média, 9% em 2024. Há instituições que manterão o valor praticado este ano e há também reajustes que chegam a 35% em relação ao cobrado este ano. Não existe, por lei, um limite máximo para o aumento do custo das escolas particulares, de acordo com a Lei 9.870/1999, mas as escolas devem justificar os aumentos aos pais e responsáveis em planilha de custo

Valor gasto em toda vida escolar de um estudante brasileiro

De acordo com plataforma da SchoolAdvisor, que calcula os gastos com educação de um estudante do berçário até o final do ensino médio.

Segundo os dados, considerando a mensalidade média, o gasto estimado em toda vida de um estudante em Vitória pode chegar a R$ 897.000. Em São Paulo, o total pode totalizar R$ 749.000 em mensalidades.

Preço médio da mensalidade de escolas particulares no Brasil

Belo Horizonte – MG - R$ 1.058,08

Brasília – DF - R$ 1.430,06

Curitiba – PR - R$ 1.155,90

Florianópolis - SC - R$ 1.408,80

Recife – PE - R$ 867,38

Rio de Janeiro – RJ - R$ 1.309,29

Salvador – BA - R$ 683,19

São Paulo – SP - R$ 1.539,54

Vitória – ES - R$ 1.805,59

*As capitais que têm menos de 50% das mensalidades cadastradas foram excluídas do levantamento